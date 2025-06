Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Azerbaycan tarafından inşa edilen Azerbaycan’ın Mahallesindeki konutların anahtar teslim töreninde konuştu.

Asrın felaketi, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş ağır hazar almıştı. Depremin hemen ardından Azerbaycan bölgeye önemli miktarda yardım malzemesi ve arama kurtarma ekipleri gönderdi. Azerbaycan hükümeti ayrıca Kahramanmaraş’ta bin 183 konut ve bin 595 dükkandan oluşan Azerbaycan’ın Mahallesi’nin inşasını üstlendi. İnşası tamamlanan konut ve dükkanlar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törenle ayrıca depremin etkilendiği illerde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 49 bin 56 iş yeri ve konutun da kurası ve anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Kurası çekilen ve anahtar teslimleri yapılan konutlarla birlikte toplam teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti.

"53 bin 735 canımızı toprağa verdik.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 735 canın toprağa verildiğini hatırlatarak, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gelecek birliğinin en somut örneklerinden biri, açılışını yaptığımız konutlardır. Biliyorsunuz, 6 Şubat 2023’te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Geçmişten bugüne pek çok acı hatıralarımız oldu. Ama o sabah 11 ilimizde gördüğümüz yıkım ve elem hepsinden ayrıydı. 12.796’sı Maraş’ta olmak üzere 53.735 canımızı toprağa verdik. Rabbim bizlere böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın diyorum. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gelecek kalan kardeşlerime sabırlar diliyorum. Hamdolsun depremin ilk anından beri inancımızı hiç yitirmedik. Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Şimdi sevgili edeler, bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri canlı Azerbaycan’dır. Felaketin haberini alır almaz, seninleyim Türkiye’m diyerek, Kardeşlik örneği başlatan, arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız. Özellikle İlham kardeşimiz ve saygıdeğer refikası Mehriban Hanım’ın yardım seferberliğimize verdiği güçlü katkının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var "dedi.

"Tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Erdoğan, tarihi yapıların aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırıldığını ifade edip, "Çok değerli misafirler, işte buradaki gibi projelerle asrın felaketinde yıkılan şehirlerimize umut, geleceğimize güven verecek yeni ortamları inşa ediyoruz. Konut projelerinin yanında sosyal donatı alanları, altyapı projeleriyle yeni yaşam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Kahramanmaraş’ta, Kapalı Çarşı’da tescilli kültür varlıklarımızı restore ediyoruz. Tarihi demirciler çarşısında iş yerlerimizi yapıyoruz. Adıyaman’da tarihi kent meydanımızı, Malatya’da Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar Çarşısı’ını, Hatay’da Uzun Çarşı’yı, Habibi Neccar Camii’mizi, yüzlerce yıllık Kemalpaşa ve Kurtuluş Caddelerini tarihi kimliğine uygun olarak ihya ediyoruz" dedi.

Yıl sonunda hedef 453 bin bağımsız konut

Erdoğan hiçbir ülkenin böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı bir şekilde kalkamayacağına vurgu yaparak, yılsonuna kadar 453 bin bağımsız konutu tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Erdoğan, "Hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz. Felaketin ilk gününden bu yana adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik. On bir ilimizde kurulan şantiyelerde yüz binler Mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz gece gündüz çalıştı. Asrın inşası faaliyetlerinde teslim ettiğimiz yuvaların sayısı her geçen gün artıyor. İşte sizler de görüyorsunuz. Muhalefet tamamen kavgasıyla meşgulken biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Teslim ettiğimiz konut, köy evi ve iş yeri sayısını Eylül’de yüz bine, ekimde 100 Kasımda 155 bine, ocakta 200 bir bine çıkardık. Bugün bu rakamı 250 bine yükseltiyoruz. 2025 yılı sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü bitirmektir." Şeklinde konuştu.

"2 Trilyonu aşan yatırım yaptık"

Erdoğan şuana kadar deprem bölgesinde 2 trilyonu aşan yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Şimdiye kadar deprem bölgemizde 2 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Asrın felaketi, tamamen ortadan kalksın diye 2025 bütçemizde 584 milyar liralık kaynak ayırdık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç milli mücadele ile eş değerdir. Ve biz Allah’ın izniyle bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Ne diyorlardı? Hükümet bu enkazın altında kalkamaz. Bu muhterislere rağmen, azimle, sabırla, kararlılıkla çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum, herkesin denizi ufku kadardır. Her seçim döneminde bol keseden adım tutan, Şimdi deprem bölgesinin yolunu dahi hatırlayamayanların ufku da ancak sandıkları kadardır. İşleri bitince maalesef millet akıllarına da iyi gelmiyor. Koltuk kavgasından, rant mücadelesinden, Başlarını bile kaldıramıyorlar. Gerçekten acınacak haldeler. Kardeşlerim bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Biz yirmi üç yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar umutsuzluk yayacak. Biz afetlerde kardeşimizin umudu, yoldaşı, kader arkadaşı olacağız. Onlar yapamazsınız diyecek. Biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü biçimde ayağa kaldıracağız. Onlar engel çıkartacak biz ya bir yol bulup ya bir yol açıp engellerin üstesinden geleceğiz. Onlar didişirken, kavga ederken boş beleş işlerle günlerini geçirirken biz Kahramanmaraş’la birlikte tüm Türkiye’ye aşkla hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke, birbirinin yanında inançla uğurla ilerliyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayın katılımcılar, aziz Kahramanmaraşlılar. Size Azerbaycan halkının en samimi selamlarını iletiyorum. 6 Şubat 2023 dehşetli deprem neticesinde hayatını yitirmiş, bütün bacı kardeşlerimize Allah’tan bir daha rahmet diliyorum. Azerbaycan halkı, bu faciayı, öz faciası gibi kabul etti. İlk günden kardeşlik borcunu yerine getirmek için, on binlerce Azerbaycanlı, Azerbaycan’ın muhtelif şerlerinden, insani yardım göstermek için öz kardeşlik yardımını göstermeye başlamıştır. Depremden derhal sonra kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı’nın liderliğiyle arama kurtarma işleri başlamış, sonra imar, inşaat işlerine, start verilmişti ve kısa müddet sonrasında yeni konutlar teslim ediliyor. Bu bir daha Recep Tayyip Erdoğan’ın öz halkına bağlılığını, sevgisini ve güçlü iradesini gösteren faktördür. Aynı zamanda bu güçlü Türkiye tezahürüdür. Çünkü ancak güçlü devlet kısa süre içerisinde bu kadar büyük imar inşaat işleri yapabilir. Azerbaycan derhal binden çok ekibi, gönüllüleri, doktorları Türkiye deprem bölgelerine göndermiş ve derhal işe başlamıştır. Azerbaycan ekipleri tarafından 53 insan enkaz altından sağ çıkarılmış, bizim kurduğumuz 2 Sahra Hastanesi’nde 3 bin 200 insana Azerbaycan doktorları tıbbi yardım sağladılar. Azerbaycan her zaman Türkiye’nin yanında, Türkiye’de her zaman Azerbaycan’ın yanında. Bugün Azerbaycan Mahallesinin açılışında, öz kardeşimle birlikte katılmak bir daha bizim birliğimizi, dostluğumuzu tezahür eder. Biz iyi günlerde de, kötü günlerde de daim birbirimizin yanındayız. Birbirimizin gücünü arttırırız ve bugün Türkiye ve Azerbaycan, kardeşliği, birliği bölgemiz için dünya çapından önemli faktördür. Güvenlik, işbirliği, gelişme ve kardeşlik sembolüdür. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı’yla Şuşa şehrinde imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizim ilişkilerimizi en yüksek zirveye çıkarmıştır. Şuşa Beyannamesi bizim ilişkilerimizi resmen müttefiklik seviyesine getirmişti. Biz dostuz, kardeşiz, müttefikiz. Hem siyasi, hem iktisadi, hem enerji ulaştırma, her bir başka sahalarda Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke, birbirinin yanında inançla uğurla ilerliyor" ifadelerine yer verdi.