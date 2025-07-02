Haziran ayı otomobil satışlarının açıklanmasıyla birlikte elektrikli otomobil satışları da belli oldu. Geçen ay, Tesla Model Y, 30 günde 7 bin 235 satış rakamıyla açık ara ile birinci oldu. Yüzde 10’luk ÖTV düzenlemesine uygun rakamlara fiyatını indiren Tesla, Avrupa’ya göre 4 bin 500 euro ucuz liste fiyatı ile elektrikli araç pazarında, en yakın rakibi TOGG’a 2.5 kat fark atarak liderliği kaptı.

Sürücülerin Türkiye’de elektrikli otomobil tercihleri son dönemde artış gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verile göre, Ocak-Haziran döneminde elektrikli otomobil satışları 85 bin 894 adetle yüzde 17,6 pay sahibi oldu. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 104,3 artarak toplam satışlarda yüzde 13,9 pay sahibi olurken, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 191,3 artarak yüzde 3,7 pay aldı.

Türkiye’de yapılan düzenleme sonrası fiyatı 1 milyon 450 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar ÖTV oranını yüzde 10 olarak belirledi. Bu karara bağlı olarak motor gücü, 160 kwat’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL fiyatını aşmayan araçlar için yüzde 10’luk ÖTV uygulanıyor. Tesla, Avrupa’ya göre fiyatını 4 bin 500 euro ucuzlatıp, 1 milyon 450 bin artı vergiler eklenerek 1 milyon 918 bin liralık liste fiyatı ile elektrikli araç pazarında satış patlaması yaptı. Bu ayda Tesla Model Y, Haziran ayında 7 bin 235 satış rakamı ve yüzde 27’lik pazar payı ile ilk sırada yer alırken, yerli otomobil TOGG T10X modeli 3 bin 98 adet satış ile ikinci sırada kaldı. Citroën C3, 936 adet satışı ile üçüncü sırada konumlandı.

Bu modellerin ardından sırasıyla Haziran ayı satış adetleri şöyle oldu:

BYD SEAL- 897 adet

BYD SEAL U- 886 adet

BYD ATTO 3 - 875 adet

KIA EV3-771 adet

MINI Countryman - 740 adet

KG MOBILITY Torres - 730 adet

Opel Frontera - 700 adet

Bu arada otomobil alacak olanlar ve otomobil satıcıları, hükümetin yüzde 10’luk ÖTV baremini yüzde 20’lik artış ile 1 milyon 700 seviyesine çekmesini istiyorlar. Tesla’nın Avrupa’daki müşterilerine yaklaşık 2 bin 300 euro olan ileri otonomi sistemini Türkiye’deki araçlarında opsiyonel olarak sunduğunu, bunun Türkiye’de satılan araçlarda olmadığını belirtiyor.

Tesla otomobillerini uygulama üzerinden satıyor. Türkiye’de sadece Tuzla’da bir teslimat noktası bulunuyor. Distribütör ve bayilik masrafları bulunmuyor. Servis hizmeti ile alakalı da tüketicilerin kafasında soru işaretleri bulunuyor.