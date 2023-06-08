Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilerek ters dönmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza Mencilis Mağarası Sokak’ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AAU 563 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla sıkıştığı araçtan kurtarılan yaralı ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Teravi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.