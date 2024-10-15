Konya’nın Karapınar ilçesinde ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Karapınar Cumhuriyet İlkokulundaki eğitim programına çok sayıda öğrenci katıldı. Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğünden sağlık çalışanları tarafından verilen eğitimde, çocuklarda diş sağlığının önemi, diş çürüklerinin erken dönemde tanınması, diş sağlığının bozulmasının sebepleri ve buna bağlı olarak vücuttaki diğer organları etkileyebilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenler anlatıldı. Ağız ve diş sağlığının, çocukların yaşamını, sosyal ilişkilerini, bedenini ve ruh sağlığını etkileyen faktörlerden olduğu belirtilen eğitimde, ağız ve diş sağlığının ve diş fırçalamanın önemi vurgulandı. Ayrıca öğrencilere dişlerini günde en az 2 kez, sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce mutlaka fırçalamaları gerektiği hatırlatıldı. Aynı zamanda zararlı ve yararlı yiyecekler hakkında da öğrencilere bilgiler verildi. Doğru diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması amacıyla farkındalık eğitimlerinin verildiği etkinlikte, öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.