Ülkemizin doğusunda soğuklar dondurmaya devam ederken, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü’nde gece saatlerinde termometreler-25.2’ye kadar düştü.

Meteoroloji verilerine göre Türkiye’de ölçülen en düşük sıcaklıkları listesinin sonunda 15.3 ile Muğla’nın Fethiye ilçesi İblisburnu Döküntütaş Feneri geldi. Türkiye’nin doğusunda ise sıcaklıklar dondurucu seviyelerde olmaya devam ediyor. Dün gece Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü -25.2, Ardahan’ın Göle ilçesi -24.2, Erzurum’un Pasinler ilçesi -22.3, Erzurum’un Horasan ilçesi -22, Ardahan’ın Göle ilçesi Yavuzlar Köyü -20.8 ve Erzurum’un Karaçoban ilçesi -20.8 derece oldu.

Eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yayınladığı hava tahmin raporunda, bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları bölgede mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi tahmin ediliyor. Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.