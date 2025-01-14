Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 896 bin 257 ton inek sütü toplandı. Üretilen süt ürünlerinde aylık ve yıllık dönemde en fazla değişim tereyağında oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Süt ve Süt Ürünleri Üretimine ilişkin Kasım ayı verilerini yayımladı.

Buna göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarken, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,8 arttı, ayran üretimi yüzde 6,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 1,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,9 arttı, tereyağı üretimi yüzde 35,7 arttı.

Verilere göre Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 arttı, ayran üretimi yüzde 12,6, yoğurt üretimi yüzde 6,8, içme sütü üretimi yüzde 3,9, tereyağı üretimi ise yüzde 15,2 artış kaydetti.

Bir önceki ay 921 bin 231 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında %2,7 oranında azalarak 896 bin 257 ton oldu.

Öte yandan bir önceki ay 145 bin 7 ton olan içme sütü üretimi Kasım ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 143 bin 604 ton olarak gerçekleşti.