Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tercan Merkez Camii'nde kılınan teravih namazının ardından, camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif tekbirler ve ilahiler eşliğinde bulunduğu yerden indirildi.

Din görevlilerinin yaptığı bilgilendirmenin ardından vatandaşlar, kadın ve erkekler ayrı bölümlerden sıraya girerek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Merkez Camii İmam Hatibi Hakkı Eyğal, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtıklarını belirterek, yüzlerce vatandaşın camiye gelerek ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Eyğal, vatandaşların manevi atmosferi yoğun şekilde yaşadığını belirterek, gece boyunca camide ibadet ve duaların sürdüğünü kaydetti.