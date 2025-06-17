EBYÜ Tercan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin atandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Tercan MYO Müdürü Doç. Dr. Kamil Orman müdürlük görevini Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin’e devretti.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent, görevi devreden Doç. Dr. Kamil Orman’a Tercan Meslek Yüksekokuluna bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederken, görevi devralan Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin’e yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle başarılar diledi.
Kaynak: İHA