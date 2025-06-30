Tepebaşı Belediyesi, toplum sağlığını korumak için gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlığını korumak adına gerçekleştirdiği çalışmalara ilçe genelinde devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, larvasit çalışmalarını ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Öte yandan yaz aylarında artış gösteren ve ülke gündeminde yer alan kene vakalarına karşı da ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve görüşlerini, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından yetkililere bildirebiliyor.