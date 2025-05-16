Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen "Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması" projesi kapsamında, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak Ağrı’da saha ziyaretinde bulundu.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak’a ziyaret sırasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan eşlik etti. Program çerçevesinde kentteki çeşitli okullarda incelemelerde bulunulurken, öğrenci devamsızlıklarının nedenlerine ilişkin değerlendirme çalışmaları yürütüldü.

Ziyaret kapsamında okul yöneticileri, rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerle devamsızlık nedenleri farklı açılardan ele alınarak, detaylı analiz çalışmalarına veri sağlayacak nitelikte bilgiler toplandı.

Saha çalışmaları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu da ziyaret eden Başak, burada görsel sanatlar ve müzik sınıflarının açılışını gerçekleştirdi.

Projenin, temel eğitim düzeyinde öğrenci devamlılığını artırmayı ve eğitime erişimi güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.