TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki tırdan koparak yola savrulan lastik, arkadan gelen kamyona çarptı.

Ankara istikametine ilerleyen C.T. idaresindeki 27 ANL 388 plakalı tankerin bağlı olduğu tırın lastiği, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette orta şeritte seyreden Ali Hasanoğlu yönetimindeki 52 PA 330 plakalı kamyon, yola düşen lastiğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle lastiği altına alarak metrelerce sürükleyen kamyonda hasar oluştu. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazanın ardından bölgeye sevk edilen kara yolları ve polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kamyon, çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın ardından yaşadığı paniği anlatan kamyon sürücüsü Hasanoğlu, 'Kendi şeridimde ilerlediğim sırada önümdeki tırın lastiği fırladı. Lastiği önüme alıp buraya kadar sürükledim' ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.