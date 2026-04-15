Muğlaspor Voleybol Antrenörü Şevvanur Çeviker, altyapıda üç farklı kategoride yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, yeni sezonda gençler kategorisinin de açılacağını ve başarı hedeflerinin büyüdüğünü söyledi.

Muğlaspor Voleybol Takımı, altyapıya yaptığı yatırımla dikkat çekiyor. Antrenör Şevvanur Çeviker, kulüp bünyesinde Midiler, Yıldızlar ve Küçükler olmak üzere üç aktif grup ile çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Çeviker, yeni sezonla birlikte Gençler kategorisinin de açılacağını belirterek, 'Biz şu anda üç aktif grup olarak çalışıyoruz. Midiler, Yıldızlar, Küçükler olarak ilerliyoruz. Bu sezon itibarıyla Gençler kategorisine de geçiş yapacağız' dedi.

Takımların lig süreçlerine de değinen Çeviker, Midiler kategorisinde Süper Lig'i tamamladıklarını ve Gelişim Ligi'ne hazırlandıklarını ifade etti. Küçükler ve Yıldızlar takımlarının da aynı doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çeviker, 'Önümüzdeki hafta itibarıyla Gelişim Ligi maçlarımız başlayacak. Özellikle Küçükler takımımızdan güzel bir başarı bekliyoruz' diye konuştu.

Sezon boyunca ilk kez resmi müsabakalara katılan sporcuların önemli bir deneyim kazandığını vurgulayan Çeviker, altyapının her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Öte yandan Muğlaspor Voleybol altyapısına yeni sporcu alımlarının da devam ettiğini belirten Çeviker, 'Önümüzdeki sezon itibarıyla 2015 doğumlulardan başlayarak 2008 doğumlulara kadar, yani genç takıma kadar sporcu alımı yapıyoruz. Bu yaş aralığında voleybola ilgi duyan tüm sporcularımızı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.