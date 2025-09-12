TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde tıra çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.E idaresindeki 34 KM 2764 plakalı tır ile aynı yönde seyreden E.Ü. yönetimindeki 01 AYS 975 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobil ile tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.