Türk mühendislik dünyasının önde gelen isimlerinden Burak Yaka, uluslararası arenada yeni bir ödülle adını bir kez daha duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Conglomerate Magazine tarafından “Rising Leader to Follow in 2025” ödülüne layık görülen Burak Yaka, bu ödülle birlikte uluslararası platformda Türkiye’yi beşinci kez gururlandırdı. Başarı, Türk mühendislerinin dünya çapındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koyarken, Yaka’nın kararlılığı ve vizyonu dikkat çekti.

Elektrik Elektronik Mühendisi Burak Yaka, uzun yıllardır global firmalarda Fabrika, Üretim, Bakım, Proje ve Enerji Yöneticiliği yapıyor. Yalın yönetim teknikleri, yapay zeka ve dijitalizasyon uygulamalarıyla Üretimde ve Enerji verimliliğini artıran Yaka, bakım yönetiminde arıza tahmin yöntemleriyle "sıfır arıza" hedefine büyük katkılar sağlıyor. Harvard ve MIT’den aldığı eğitimleri pratik çözümlere dönüştürerek mühendislik alanında fark oluşturdu. Onun bu yenilikçi yaklaşımı, teknolojiyle sanayi arasında köprü kuran bir lider olduğunu kanıtladı.

Yaka’nın başarıları dünya genelinde dikkat çekti.

Kariyerinde daha önce White Page International’dan “Global Power Leader 2024 in Facilities & Operations Management in the category of Rising Leaders” ödülünü, The Executive Lens’ten “Masters of Influence: Top 5 Dynamic Leaders Inspiring Excellence in 2025” unvanını, The Inc Magazine’den “The 10 Most Inspiring Leaders to Follow in 2025” takdirini ve The Entrepreneur Insights’tan “Top 10 Visionary Business Leaders of the Year, 2025” ödülünü kazanan Yaka, son olarak Conglomerate Magazine’in prestijli ödülüyle bu başarı zincirine bir halka daha ekledi.

Bu ödüller, Yaka’nın küresel liderlik sahnesindeki etkisini ve tutarlılığını gözler önüne serdi. Yapay zeka ve dijital dönüşüm projeleriyle Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artıran Yaka, Enerji verimliliği ve sıfır arıza gibi hedeflerle ülkemizin teknolojik dönüşümüne öncülük etti. Harvard ve MIT’den edindiği bilgileri Türkiye’ye taşıyan Yaka, kendisinin henüz bir şey başardığını düşünmediğini belirterek, "Aslında daha yeni başladım ve elimden gelenin fazlasını yapmak için çalışacağım” dedi.