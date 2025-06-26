Türkiye’de bir ilk olarak kurulan SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nde devir-teslim töreni düzenlendi. Yapay Zekâ Merkezi Müdürü olarak atanan kurucu koordinatör Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı, görevi koordinatör yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken’e devretti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nde devir-teslim töreni düzenlendi. Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM) Müdürü olarak atanan Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı, koordinatörlük görevini Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken’e devretti. Törene, koordinatörlük personeli ve çalışma alanında yarışmalar için hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin de katıldı. Telçeken daha önce de Teknoloji Yarışmaları Koordinatör Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Türkiye’de bir ilk olan ve TÜBİTAK tarafından özel olarak incelenen SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün, Milli Teknoloji Atölyesi ismiyle yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Koordinatörlük görevini devreden Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı, "Böylesi önemli ve örnek olan bir birimde ilk koordinatör olarak görev yapmaktan onur duydum. Görev süremiz boyunca birçok öğrenciye dokunmaya, hem katılımı hem de başarılarımızı arttırmaya gayret ettik ve bunu gerçekleştirdik. Bununla birlikte bir kültür oluşturduk. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nden çıkan takımlar birer girişim haline gelmeye ve ülkemize katkı sağlamaya başladı. Görevi zaten yolu birlikte yürüdüğümüz ve yükü birlikte omuzladığımız Muhammed hocama devrediyorum. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken ise, "Ali Furkan hocamızın koordinatörlüğünde örnek ve öğrencilerin ilgi gösterdiği bir birim inşa ettik. Birçok yerde birçok yarışmaya katıldık. Eski öğrencilerimizden yeni öğrencilerimize aktarılan bir bilgi ve teknoloji birikimi elde ettik. Çok sayıda kupa ve dereceyi üniversitemize kazandırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte de her zaman daha iyisi için çalışmaya ve hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Ali Furkan hocama yeni görevinde başarılar diliyor, bizleri göreve layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.