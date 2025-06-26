Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arnavutluk’ta bir imam hatip lisesinin mezuniyetine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arnavutluk’un İşkodra şehrinde bulunan Hacı Şeyh Şamia İşkodra İmam Hatip Lisesi’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı. Mezuniyet törenine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yanı sıra eğitimciler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

"Doğru bilginin kılavuzluğunda sunulan din eğitimi, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş törende yaptığı konuşmada, bir milletin varlığını devam ettirecek en temel unsurun iyi yetiştirilmiş, donanımlı, ahlaklı ve erdemli nesiller olduğunu belirterek, "Eğitim, bir milletin gelecek tasavvurunun ve hürriyet arzusunun odağında yer alan bir faaliyettir. Din eğitimi ise insanın Rabbiyle, toplumla ve çevreyle olumlu ilişkiler kurmasını temin etmeye yönelik bir idealin ifadesidir. Sahih kaynaklara dayalı doğru bilginin kılavuzluğunda sunulan din eğitimi, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır" ifadelerini kullandı.

"İmam hatip nesli her alanda öncü bir nesildir"

Doğru şekilde karşılanamayan ihtiyaçların, istismara neden olan bir zemin oluşturduğunu aktaran Erbaş, "Bu anlamda İmam Hatip okulları hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok ülkesinde dini bilginin güvenliği ve güzel ahlakın yaygınlaştırılması noktasında önemli bir fonksiyon icra etmektedir. İmam Hatip nesli, yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcisidir. Müslümanların birlik ve beraberlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır. İmam hatip nesli, güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir" açıklamasında bulundu.

"Kötülüklerle mücadele; bilgi, emek, sabır, metanet ve dirayet ister"

Gençlerin iki önemli konuyu kendilerine görev edinmesi gerektiğini aktaran Erbaş, şöyle konuştu:

"Birincisi, zihin ve gönül dünyanızı bilgi, hikmet ve ahlakla tezyin etmek; ikincisi ise her türlü kötülükle bilinçli ve planlı bir şekilde mücadele etmektir. Unutmamalısınız ki kötülüklerle mücadele; bilgi, emek, sabır, metanet ve dirayet ister. Bunun için okumaya, öğrenmeye devam etmelisiniz. Kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Çağın gerektirdiği bilgiye ve donanıma mutlaka sahip olmalısınız. Sadece dini bilgilerde değil sosyal ve pozitif bilimlerde de aranan insan olmalısınız."