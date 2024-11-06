Türkiye’nin teknoloji markası Casper, teknoloji tutkunlarının trend teknolojilere avantajlı bir şekilde erişebilmesi için kampanya başlattı. Kasım ayına özel online mağazasında indirimlere yer veren Casper, oyun ve güç bilgisayarı Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ürün gruplarında cazip fırsatlar sunuyor.

Güç ve performansı, günlük yaşamın her alanına ve tüm ihtiyaçlara uygun şekilde ürünler tasarlayarak sunan Casper, teknoloji tutkunlarına Kasım ayına özel kampanya müjdesi verdi. Casper’ın internet sitesinde geçerli kampanya, oyunlarda kazananı belirleyen Excalibur, profesyonel hayatta üretkenliği artıran Casper Nirvana ve kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayan Casper VIA ürünlerinde cazip avantajlar sunuyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına 6 aya varan vade farksız taksit imkanı sunan Casper, kullanıcılara hızlı ve güvenli bir alışveriş fırsatı sağlıyor.

Profesyonellerin üretkenliğini artıran yüksek performans

Casper Nirvana serisi, günlük kullanım ve iş hayatına yönelik tasarımıyla profesyonellerin verimliliklerini artıran çözümler sunmaya devam ediyor. Kasım sonuna kadar geçerli kampanya ile güçlü performansı ve ergonomik özellikleriyle dikkat çeken Casper Nirvana X600 ve Nirvana C550 dizüstü bilgisayarlar, yüksek performans sunan Nirvana M500 ve Nirvana N200 masaüstü bilgisayarlar ile her alanda kullanım kolaylığı sağlayan Nirvana AIO A600 iş bilgisayarları cazip avantajlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, ofis ve çalışma alanlarına uyum sağlayan Casper Nirvana 23.8” ve 21.5” monitörlerdeki indirimler, profesyonel süreçlerde maksimum performans elde edilmesine imkan tanıyor.

Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, farklı konfigürasyon seçenekleriyle Excalibur G911, G870 ve G770 gaming dizüstü bilgisayarları ile Excalibur E750 ve E650 masaüstü bilgisayarlarda indirim geçerli olacak.

Gelişmiş teknoloji ve akıllı özellikler Casper Via’da

Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar, sadece iletişim araçları olmanın ötesinde, hayatı birçok alanda kolaylaştıran çok yönlü cihazlara dönüştü. Global teknolojik trendleri yakından takip eden Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Kasım ayına özel gerçekleştirdiği kampanya ile kullanıcılara Casper VIA X40, A40, M40, X30 Plus ve X30 telefon modellerinde birçok avantaj sunuyor. Gelişmiş özelliklere, yüksek performansa ve yapay zeka destekli kameralara sahip Casper VIA telefon modelleri, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor.

Uzun ömürlü oyun keyfi Excalibur’la mümkün

Yoğun bir şekilde yüksek grafikli oyun ve programlar kullanılan cihazların performansları zamana yenik düşebilirken Excalibur, bu gibi durumlar için gerçekleştirdiği rutin performans bakımları ile hem performans kaybının önüne geçiyor hem de cihazların ömrünü uzatıyor. Bir bilgisayarda rutin olarak yapılması gereken bakımları ücretsiz bir şekilde gerçekleştiren Excalibur, Jet Servis ve Turbo Servis hizmetleriyle pek çok kolaylığı da kullanıcılara sunuyor. Aynı zamanda, Casper’ın internet adresinden Excalibur bilgisayar satın alan kullanıcılar, yanında hediye olarak verilen ergonomik ve dayanıklı Excalibur Gaming Sırt Çantası ile oyun deneyimlerini her yerde konforlu bir şekilde yaşayabiliyor.