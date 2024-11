SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralara sahne oldu.

Türkiye genelinde etkili olan Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde de hissedildi. İlçenin özellikle yüksek kesimleri karla kaplanırken, kartpostallık görüntülere de sahne oldu. Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, karın zorlukları kadar güzelliğiyle de insanların ruhunu etkilediğini belirterek, kentten kar manzaralarını paylaştı.

Tekkeköy’ün her mevsim ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Candal, “Her mevsimin ayrı güzel Tekkeköy’üm, her mevsimin ayrı bir sevda. Kış, karın bembeyaz örtüsüyle yeryüzünü sarıp sarmaladığı, soğuk rüzgârların camlarda türküler söylediği mevsim. Zorlukları kadar güzellikleriyle de insanın ruhunu derinden etkiler. Hele ki Tekkeköy’deyseniz, kış bambaşka bir anlam taşır. Her mevsimin ayrı bir tadı, ayrı bir güzelliği vardır. Tekkeköy’üm de her mevsimde başka güzel. Baharı rengârenk çiçeklerle karşılar, yazı bereketli tarlalarla uğurlar, sonbaharı altın yapraklarla süsler. Ama kış, kış bir başka yakışır bu güzel topraklara. Soğuğun getirdiği zorluklara rağmen, yüreği sımsıcak insanlarıyla Tekkeköy, her mevsimde olduğu gibi kışta da bize hayatın eşsiz bir armağan olduğunu hissettirir. Ne güzel bir yersin sen Tekkeköyüm, her halinle ayrı bir sevda” dedi.

Karla mücadele de devam ediyor

Başkan Candal, kar yağışının olumsuz etkileri karşısında da teyakkuzda olduklarını belirterek, “Yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollarımızı açmak için Tekkeköy’ümüzün her köşesindeyiz. Kar yağışı, bereketi ve güzellikleri kadar sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle tüm hemşehrilerimizin güvenliği için görevimizin başındayız” diye konuştu.