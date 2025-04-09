Samsun’un Tekkeköy Belediyesi’ne, işten çıkarılan işçilerin ’tazminatlarını ödemediği’ gerekçesiyle haciz işlemi uygulandı. Belediye binasına gelen haciz memurları, polis eşliğinde araçlara el koydu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tekkeköy Belediyesi’nde işten çıkarılan 167 işçi, hukuki mücadele başlatmıştı. Belediye Başkanı Mustafa Candal’ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan çalışanların açtığı davaların bir kısmı sonuçlanırken, kazandıkları tazminatların ödenmediği öğrenildi.

Ödeme yapılmaması üzerine işçiler yasal yollara başvurdu. Edinilen bilgiye göre, dün belediyeye ait 2 araç haczedildi. Bugün ise haciz memurları, polis ekipleri eşliğinde belediye binasına gelerek haciz işlemini sürdürdü. Ancak araçlara el konulmak istendiği sırada bazı belediye görevlilerinin engel olmak istemesi üzerine polis ile belediye çalışanları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tartışmaların ardından belediyeye ait bir araç, haciz işlemi kapsamında çekiciyle götürüldü. Günün ilerleyen saatlerinde ise belediyeye ait yakıt ikmal aracı haczedildi.

Öte yandan, tazminatlarını alamayan işçilerin belediyeye yönelik hukuki süreçlerinin devam ettiği bildirildi.