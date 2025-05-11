2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve ilgili bakanlıkların koordinesiyle Tekirdağ’da nostalji dolu bir gece düzenlendi.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Yeşilçam Şarkıları" temalı konser büyük ilgi gördü. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen programda, Türk sinemasının altın çağını yansıtan Yeşilçam şarkıları sahneye taşındı. Sanatçı Aygün Karadoğan, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere duygu yüklü bir müzik ziyafeti sundu. Konserde, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan film müzikleriyle salonda geçmişe yolculuk yaşandı.

Konser sonunda Vali Recep Soytürk, sanatçı Aygün Karadoğan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Vali Soytürk, konser sonrası yaptığı konuşmada izleyicileri güldüren esprili ifadeler kullandı. Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Protokol Şube yetkilileri, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.