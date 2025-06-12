Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda binin üzerinde sikke ve obje ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi’nde M.C., İ.C. ve D.E. isimli şüphelilerin ikamet adresleri ile araçlarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ergene Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan toplam 1014 adet sikke ve obje, 3 adet dedektör ile tarihi eser objeleri tartmak için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayda şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.