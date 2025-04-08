Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada tadilat çalışması esnasında yaklaşık 5 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yaşanan olayda iddiaya göre, çatı kısmında tadilat çalışması esnasında dengesini kaybeden 58 yaşındaki Yılmaz Yılmaz zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.