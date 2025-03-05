Tekirdağ Çerkezköy’de cami önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yerden seken kurşun 19 yaşındaki down sendromlu bir gencin hayatına mal oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi’nde bulunan Özcanlar Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan C.P. ve S.Ö. ile M.C.U. cami önünde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.U., yanındaki silahla C.P. ve S.Ö.’ye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, o sırada cami önünde bulunan 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A.’nın kalbine isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, buradan özel bir hastaneye sevk edilse de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.N.A’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen M.C.U.’yu Kızılpınar’da bir merada saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülürken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.