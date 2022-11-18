Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.Ü. idaresindeki 59 YH 423 plakalı otomobil Çerkezköy’den Saray istikametine seyir halindeyken, Yeniköy Mahallesi yolu üzerinde kavşaktan çıkış yapan C.H. idaresindeki 59 CH 306 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Kazada takla atarak hurdaya dönen 59 YH 423 Plakalı otomobilin sürücüsü B.Ü. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis Ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaygan zemin kazaya neden oldu: 1 yaralı

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