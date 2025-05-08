Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçiridi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ürünleriyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi’nde K.U. isimli şahsın iş yeri ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 9 elektronik sigara ve 160 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.