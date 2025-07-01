1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Tekirdağ’da tören düzenlendi, TCG Tekirdağ halkın ziyaretine açıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikler dahilinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yeni tip karakol gemisi "TCG Tekirdağ", özel bir limanda vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemide görevli personel, ziyaretçilere donanım, görev alanları ve teknik özellikler hakkında bilgi verdi.

Bayram etkinlikleri sabah saatlerinde Rumeli İskelesi’nde düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün yanı sıra il protokolü, vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında denize çelenk bırakıldı.

Programda ayrıca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi botu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar tarafından denizde gösteri düzenlendi. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise limanda konuşlu römorkörlerin denize su püskürterek yaptığı görsel şov oldu. Renkli anların yaşandığı gösteri, izleyenlerden büyük ilgi gördü.