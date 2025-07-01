Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Aileler Bisikletle Buluşuyor" mottosuyla gerçekleştirilecek renkli programda, aileler antrenörler eşliğinde bisiklet turuna katılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla, aileleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Sakarya’da aile bilincini oluşturmak ve sporu her yaş grubuna yaymayı hedefleyen "Aileler Bisikletle Buluşuyor" adlı program, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30’da Aziz Duran Parkı’nda gerçekleştirilecek. Ailelerin hem doğayla buluşmasını hem de spor yapma alışkanlığını teşvik edecek programda, katılımcılar bisiklet turunun ardından Çarkı-Dem Kafe’de birlikte kahvaltı yaparak sohbet etme imkanı bulacak.