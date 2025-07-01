Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısını güçlendirmek ve yeni spor alanları kazandırmak için yürüttüğü çalışma çerçevesinde Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nin sentetik çimlerini yeniliyor.

Şehrin birçok ilçesine yeni spor sahaları, kapalı spor salonları ve sosyal donatı alanları kazandırmak için güçlü adımlar atan Büyükşehir, bu çalışma çerçevesinde kentin en büyük futbol tesislerinden biri olan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde yenileme çalışması başlattı. Binlerce gencin sporla buluştuğu tesiste kullanım ömrünü dolduran 13 bin 660 metrekare sentetik çim, sil baştan yenileniyor.

Başkan Yusuf Alemdar, yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan gençlerimizin sporu yaşam tarzı haline getirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyanın takip ettiği organizasyonlar, ilçelere kazandıracağımız spor alanları ve gençlik merkezleri üzerinde çalışıyoruz. Bunları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün bu tesiste zamanla deforme olan sentetik zemini de FIFA standartlarında yeni bir zeminle değiştiriyoruz. Toplamda 13 bin 660 metrekare alanda uygulayacağımız zemin iyileştirme çalışmaları ile Sakarya’nın spor altyapısına katkı sağlayacağız" dedi.