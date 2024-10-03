Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını korkuttu.

Olay, Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi’nde mezarlık yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde başlayan anız yangınını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, o muhitteki bir çiftliğe doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma güçleri ise olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.