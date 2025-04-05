Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 286 litre kaçak içki ile 119 paket sigara ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde M.C. isimli kişinin bulunduğu araçta yapılan kontrolde, izinsiz ticari amaçla üretildiği belirlenen 20 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir diğer operasyon ise Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. H.K.’ya ait işletmede yapılan denetimde; 119 paket kaçak sigara, 54 litre şarap ve 212,5 litre bira olmak üzere toplamda 266,5 litre içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında 4733 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.