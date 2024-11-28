Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk binalar, mahallelerde huzuru bozmasının yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliği adına da tehlike arz ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Koğukçınar Mahallesi’nde yoğun şikayetlere konu olan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Binanın yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, metruk binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı ve gizlenmesi gibi amaçlarla da kullanılan bu yapıların yıkımıyla ilgili kararlı bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.