Kurtuluş Savaşı şehidi Teğmen Aziz Bulut’un şehadet belgesi ve fotoğrafı, torunu MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’a törenle teslim edildi.

Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen Teğmen Aziz Bulut’un şehadet belgesi ve fotoğrafı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından torunu MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’a teslim edildi. Büyük dedesine ait kahramanlık hikayesini aile büyüklerinden dinleyerek büyüyen Yücel Bulut, bu anlatıların bir kısmına bir araştırma sırasında tesadüfen rastladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı’na başvuran Bulut, yapılan arşiv taraması sonrası dedesine ait şehadet belgesine ve bir fotoğrafa ulaştı. Bakanlık, tarihe ışık tutan bu belge ve fotoğrafı özel bir törenle Milletvekili Bulut’a teslim etti. Teslim sırasında duygusal anlar yaşanırken, Yücel Bulut büyük dedesinin hatırasının devlet tarafından yaşatılmasından duyduğu gururu dile getirdi.