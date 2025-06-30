TECNO, AI kameralı telefon CAMON 40 serisini, dünyanın en ince telefonlarından SPARK Slim’i ve AIoT ekosistemini ilk kez Türkiye’ye getirdi.

MWC 2025’te ses getiren TECNO, en son yeniliklerini ilk kez SDN Tech Expo’da Türkiye’ye getirdi. Ziyaretçiler, son teknoloji CAMON 40 Serisi amiral gemisi görüntüleme akıllı telefonlarına, dünyanın en ince telefonlarından biri olan SPARK Slim’e ve akıllı telefonları AI gözlükleri, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı saatler ve kulaklıklarla sorunsuz bir şekilde bağlayan TECNO’nun tamamen yükseltilmiş AI destekli ekosistemine bakış imkanı yakaladı. Bu, şirketin en son AIoT ürünlerinin Türkiye’deki ilk resmi lansmanı olup teknoloji meraklılarına markanın geleceğe yönelik yeniliklerini yakından keşfetmeleri için fırsat sunuyor. Gelişmiş görüntüleme teknolojilerinden ve AI destekli yazılımlardan AI gözlüklerinin ve şık Megabook S14 dizüstü bilgisayarının tanıtımına kadar TECNO akıllı yaşamın geleceğine katkı sağlıyor.

Lansman etkinliğine ek olarak şirket, yenilikçi ürünleriyle deneyim standına da sahip. Standı yalnızca binlerce ziyaretçiyi çekmekle kalmadı; Mediamarkt, Teknosa, Vatan, VDF, Turkcell, Türk Telekom, Hepsiburada gibi önde gelen iş ortaklarının C-Level yöneticilerini ve teknoloji basınının önemli isimlerini de ağırladı.

"Her özellik Türkiye’deki kullanıcılarımız için özenle tasarlanmıştır"

Şirket için Türkiye pazarının stratejik önemini vurgulayan TECNO Genel Müdür Yardımcısı Zhu Xiong, "Şirketimizde, son teknolojiye sahip teknolojilerin gerçek insanların gerçek ihtiyaçlarına hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, dünyanın en gelişmiş AI teknolojisini Türkiye’ye getirmeye kararlıyız; sadece bir trend olarak değil, kişiselleştirilmiş bir deneyim olarak da. Misyonumuz açık: Türk halkının günlük yaşamlarını, alışkanlıklarını ve kültürünü gerçekten anlayan ve bunlara uyum sağlayan AI Telefonları geliştirmek. En iyi anlarınızı anında yakalayan daha akıllı kameralardan, ihtiyaçlarınızı daha sezgisel bir şekilde anlayan sesli asistanlara kadar, her özellik Türkiye’deki kullanıcılarımız için özenle tasarlanmıştır. Türkiye’nin ilk AI ürün ekosistemini tanıtmaktan gurur duyuyoruz; hayatı daha bağlantılı, daha verimli ve daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış bir dizi AI destekli akıllı telefon ve akıllı ürün. Bu sadece teknolojik bir sıçrama değil; her ele ve her eve anlamlı bir yenilik getirme konusunda içten bir vaat. Çünkü şirketimizde teknoloji sadece ilk olmakla ilgili değil, bu sizin için doğru olan olmakla ilgili" şeklinde konuştu.