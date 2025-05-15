Türkiye ve Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve 8. Dönem Toplantısı kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında iş birliği mutabakatı zaptına imza atıldı.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov’ın baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.

TDBB Başkanı Altay iş birliği protokolünü imzaladı

Bu kapsamda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Ilhomjon Umrzakov tarafından imzalandı.

Özbekistan’daki şehirlerin master planlarının geliştirilmesi konusunda ön protokol yapıldı

İmza törenini değerlendiren Başkan Altay, TDBB’nin 30 ülkeden 1.200 üyesi olan uluslararası bir bölge teşkilatı olduğunu hatırlatarak, "TDBB’nin temel amacı, belediyeler arasında kardeşlik ilişkileri geliştirmek ve tecrübe paylaşımı yapmak. Bugün de burada Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanımız ve TDBB arasında Özbekistan’daki şehirlerin master planlarının geliştirilmesi konusunda bir ön protokol imzaladık" diye konuştu.

"Amacımız, şehirde yaşayan insanların daha mutlu yaşamaları için güzel mekanlar oluşturmak"

İmzalanan protokol neticesinde Türkiye’deki ve bölgedeki belediyecilik deneyimini Özbekistan’daki belediyelere aktarılması konusunda çalışma yapacaklarını vurgulayan Başkan Altay, "Amacımız, şehirde yaşayan insanların daha mutlu yaşamaları için güzel mekanlar oluşturmak. Bunun için elimizden gelen katkıyı sunmayı arzu ediyoruz. Özbekistan ve Türkiye arasında son dönemde gelişen ilişkilere TDBB olarak katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.