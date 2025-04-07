Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan’da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu çerçevesinde meclis ve parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan’daki temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Taşkent’te gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu çerçevesinde meclis ve parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
PAB Genel Kurulu’na katılan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in hitabını dinledi.
Kaynak: İHA