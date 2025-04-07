Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yazında çıkan yangınlarda ekili dikili alanları önemli ölçüde yanan üreticilere, yüzde 100 hibeyle fidan desteğinde bulundu. 2024 yazında 7 ilçedeki orman yangınlarından zarar gören 330 üreticiye, toplam 66 bin 580 adet zeytin ve ceviz fidanı teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Yangında zarar gören üreticilerle buluşarak fidanları teslim eden Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, felaket esnasında insanların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bugün de yanlarında olduğunu ve yarın da beraber olmaya devam edeceğini söyledi.

Gördes’te Boyalı, Karayakup, Merkeztepe ve Yeniköy mahallelerinde 77 üreticiye 29 bin 215 adet zeytin; Salihli’de Hacıhıdır, Kemer, Kurttutan, Kale, Yağbasan, Karasavcı, Dombaylı ve Eminbey mahallelerinde 150 üreticiye 29 bin 932 adet zeytin ve ceviz; Alaşehir İsmailbey Mahallesi’nde 24 üreticiye 5 bin 835 adet zeytin; Soma’da Tekeli, Işıklar, Karacakaş ve Bayat mahallelerinde 63 üreticiye bin 939 adet zeytin, Saruhanlı Büyükbelen, Lütfiye ve Pınarbaşı mahallerinde 11 üreticiye bin 170 zeytin, Akhisar’da Eroğlu mahallesinde 30 adet zeytin, Şehzadeler Sancaklıçeşmebaşı mahallesinde 2 üreticiye 150 adet zeytin fidanı teslim edildi.

Geçtiğimiz yaz yaşanan büyük yangının başladığı Gördes İlçesi Boyalı Mahallesi’nde üreticilere fidanları teslim eden Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in hepinize selamlarını iletiyorum. Bugün Boyalı köyünden başlayıp Salihli’ye kadar ilerleyen yangının, büyük bir felaketin izlerini silmek için o gün de burada olan Büyükşehir Belediyesi yine burada. Yarın da sizinle omuz omuza ve beraber olmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımızın özel ilgi ve gayretleri her zaman yanınızda. İyi günde, kötü günde hep yanınızda olduğumuzu hissetmenizi istiyorum” diye konuştu.

66 BİN 580 FİDAN DAĞITILDI

Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise “Geçtiğimiz yaz Manisa, afet boyutuna ulaşan çok ciddi yangınlar atlattı. En çok Salihli ve Gördes ilçelerimiz etkilendi. Bize hasar tespit raporlarıyla ulaşan zararların yaralarını sarmak için il genelinde 66 bin 580 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Desteklerden; İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve hasar tespit komisyonları tarafından hasarları tespit edilen üreticiler yararlandı. İnşallah bir daha böyle afetler görmeyiz” ifadelerini kullandı.

Geçen yaz yaşanan yangınlardan çiftçilerin çok mağdur olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Ziraat Odası olarak yangın başladığı andan şu ana kadar çiftçilerimizin hiç yanından ayrılmadık. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek tarıma ve kırsala çok değer veriyor. Biz de oda olarak onunla birlikte hareket ediyoruz. Toprak analizi yapıyoruz Büyükşehir’le beraber. Elimizden geldiği kadar Ferdi Başkanımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü o bizim yanımızda, çiftçimizin yanında. Ayırdığı bütçeyle, yaptığı hizmetlerle bunu görüyoruz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum” dedi.