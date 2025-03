Dijital müzik platformu Muud’da şubat ayının en çok dinlenenleri açıklandı. Yabancı sanatçılar kategorisinde 14 Grammy ödüllü pop müziğin yıldızı Taylor Swift zirvenin sahibi oldu. Yerli müzik listelerinde ise Semicenk liderlik koltuğuna oturdu.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da şubat ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yabancı sanatçılarda Taylor Swift, yerli sanatçılar listesinde ise yine Semicenk öne çıktı.

Semicenk zirveyi bırakmıyor

Platformda kullanıcılar, kesintisiz stream özelliği ile manuel olarak şarkı seçmeden müzik akışını devam ettiriyor. Bu özellik sayesinde dinleyiciler kendi tercihlerine uygun otomatik şarkı önerileriyle müzik keyiflerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Platform kullanıcılarının bu ay kesintisiz dinlediği favori sanatçı Semicenk oluyor. Semicenk’in "Gözlerinden Gözlerine" isimli parçası en çok çevrim dışına alınan yerli şarkı listesinde birinci olurken "Karışık Kaset" albümü ise en çok dinlenen yerli albüm kategorisinde zirvenin sahibi oldu.

Platformda şubat ayında hem en çok dinlenen hem de en çok çevrim dışına alınan yabancı sanatçı listelerinde Taylor Swift birinci sırada yer aldı. Rema & Selena Gomez’in Calm Down şarkısı hem en çok dinlenen hem de en çok indirilen yabancı şarkı oldu. The Weeknd’in ‘After Hours’ albümü ise en çok dinlenen yabancı albüm olarak listelere girdi.

Şubat ayının en çok öne çıkan şarkısı ise Reynmen’in yeni parçası "Çatma Yarim" oldu. Platform dinleyicileri tarafından beğeni toplayan şarkı ayın öne çıkanlarında ilk sırada yerini aldı. Listelerin en çok dinlenen yerli grup listesinin birincisi de Dedublüman oldu.

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Ferdi Tayfur

BLOK3

Sezen Aksu

Tarkan

Ahmet Kaya

Simge

Reynmen

Tuğçe Kandemir

Müslüm Gürses

En çok dinlenen yabancı sanatçı

Taylor Swift

Imagine Dragons

Eminem

The Weeknd

Billie Eilish

Måneskin

Stray Kids

Jain

Michael Jackson

Lady Gaga

En çok dinlenen yerli şarkılar

Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti

Semicenk - Geçiyor Zaman

Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum

Afra – Yasemen

Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi

Semicenk - Eyvah Neye Yarar

Zeynep Bastık – Lan

BLOK3 – SEVMEYİ DENEMEDİN

Mabel Matiz – Kömür

Doğu Swag & Aleyna Tilki – Bir Gün Ol Yerimde

En çok dinlenen yabancı şarkılar

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Jain – Makeba

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

The Weeknd & Madonna – Popular

The Weeknd – Blinding Lights

Miley Cyrus – Flowers

Billie Eilish – WHAT WAS I MADE FOR

David Kushner – Daylight

Eminem – Mockingbird

Taylor Swift – Cruel Summer

En çok dinlenen yerli albümler

Semicenk – Karışık Kaset

Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti

Gülşen – BAL

BLOK3 – OBSESİF

Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum

Afra – Yasemen

Ebru Yaşar – Yine Çalıyor

Zeynep Bastık – Lan

Ati242 – Manifesto

Mabel Matiz – Kömür

En çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd – After Hours [Deluxe]

Maneskin – RUSH!

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Imagine Dragons – Evolve

Kanye West – Graduation

David Collins – Commodore 64

SZA – SOS Deluxe: LANA

Oliver Noah – Jumping Jack

50 Cent – The Massacre

Eminem - Curtain Call: The Hits

En çok indirilen yerli sanatçılar

Semicenk

Ferdi Tayfur

Reynmen

Sezen Aksu

Tarkan

BLOK3

Lvbel C5

Hande Yener

Simge

Uzi

En çok indirilen yabancı sanatçılar

Taylor Swift

The Weeknd

Stray Kids

Billie Eilish

Travis Scott

Miley Cyrus

Metallica

Rema & Selena Gomez

Jain

SZA

En çok indirilen yerli şarkılar

Semicenk – Gözlerinden Gözlerine

Lvbel C5 – HAVHAVHAV

Kubilay Karça – Ayaza Serdim

Uzi – NEON

Era7capone & KERO – DURULDUM

Jeff Redd – PSYCHO

Ferdi Tayfur – İçim Yanar

Reynmen – Çatma Yarim

Funda Arar – Bağışla

Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum

En çok indirilen yabancı şarkılar

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Jain – Makeba

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

Tom Odell – Another Love

The Weeknd & Madonna – Popular

Miley Cyrus – Flowers

Billie Eilish – What Was I Made For?

Eminem – Mockingbird

The Weeknd – Starboy (feat. Daft Punk)

David Kushner - Daylight