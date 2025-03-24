Dijital müzik platformu Muud’da şubat ayının en çok dinlenenleri açıklandı. Yabancı sanatçılar kategorisinde 14 Grammy ödüllü pop müziğin yıldızı Taylor Swift zirvenin sahibi oldu. Yerli müzik listelerinde ise Semicenk liderlik koltuğuna oturdu.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da şubat ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isimler arasında yabancı sanatçılarda Taylor Swift, yerli sanatçılar listesinde ise yine Semicenk öne çıktı.
Semicenk zirveyi bırakmıyor
Platformda kullanıcılar, kesintisiz stream özelliği ile manuel olarak şarkı seçmeden müzik akışını devam ettiriyor. Bu özellik sayesinde dinleyiciler kendi tercihlerine uygun otomatik şarkı önerileriyle müzik keyiflerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Platform kullanıcılarının bu ay kesintisiz dinlediği favori sanatçı Semicenk oluyor. Semicenk’in "Gözlerinden Gözlerine" isimli parçası en çok çevrim dışına alınan yerli şarkı listesinde birinci olurken "Karışık Kaset" albümü ise en çok dinlenen yerli albüm kategorisinde zirvenin sahibi oldu.
Platformda şubat ayında hem en çok dinlenen hem de en çok çevrim dışına alınan yabancı sanatçı listelerinde Taylor Swift birinci sırada yer aldı. Rema & Selena Gomez’in Calm Down şarkısı hem en çok dinlenen hem de en çok indirilen yabancı şarkı oldu. The Weeknd’in ‘After Hours’ albümü ise en çok dinlenen yabancı albüm olarak listelere girdi.
Şubat ayının en çok öne çıkan şarkısı ise Reynmen’in yeni parçası "Çatma Yarim" oldu. Platform dinleyicileri tarafından beğeni toplayan şarkı ayın öne çıkanlarında ilk sırada yerini aldı. Listelerin en çok dinlenen yerli grup listesinin birincisi de Dedublüman oldu.
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Ferdi Tayfur
BLOK3
Sezen Aksu
Tarkan
Ahmet Kaya
Simge
Reynmen
Tuğçe Kandemir
Müslüm Gürses
En çok dinlenen yabancı sanatçı
Taylor Swift
Imagine Dragons
Eminem
The Weeknd
Billie Eilish
Måneskin
Stray Kids
Jain
Michael Jackson
Lady Gaga
En çok dinlenen yerli şarkılar
Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti
Semicenk - Geçiyor Zaman
Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
Afra – Yasemen
Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi
Semicenk - Eyvah Neye Yarar
Zeynep Bastık – Lan
BLOK3 – SEVMEYİ DENEMEDİN
Mabel Matiz – Kömür
Doğu Swag & Aleyna Tilki – Bir Gün Ol Yerimde
En çok dinlenen yabancı şarkılar
Rema & Selena Gomez – Calm Down
Jain – Makeba
Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
The Weeknd & Madonna – Popular
The Weeknd – Blinding Lights
Miley Cyrus – Flowers
Billie Eilish – WHAT WAS I MADE FOR
David Kushner – Daylight
Eminem – Mockingbird
Taylor Swift – Cruel Summer
En çok dinlenen yerli albümler
Semicenk – Karışık Kaset
Tuğçe Kandemir – Aradan Çok Yıllar Geçti
Gülşen – BAL
BLOK3 – OBSESİF
Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
Afra – Yasemen
Ebru Yaşar – Yine Çalıyor
Zeynep Bastık – Lan
Ati242 – Manifesto
Mabel Matiz – Kömür
En çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd – After Hours [Deluxe]
Maneskin – RUSH!
Miley Cyrus – Endless Summer Vacation
Imagine Dragons – Evolve
Kanye West – Graduation
David Collins – Commodore 64
SZA – SOS Deluxe: LANA
Oliver Noah – Jumping Jack
50 Cent – The Massacre
Eminem - Curtain Call: The Hits
En çok indirilen yerli sanatçılar
Semicenk
Ferdi Tayfur
Reynmen
Sezen Aksu
Tarkan
BLOK3
Lvbel C5
Hande Yener
Simge
Uzi
En çok indirilen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
The Weeknd
Stray Kids
Billie Eilish
Travis Scott
Miley Cyrus
Metallica
Rema & Selena Gomez
Jain
SZA
En çok indirilen yerli şarkılar
Semicenk – Gözlerinden Gözlerine
Lvbel C5 – HAVHAVHAV
Kubilay Karça – Ayaza Serdim
Uzi – NEON
Era7capone & KERO – DURULDUM
Jeff Redd – PSYCHO
Ferdi Tayfur – İçim Yanar
Reynmen – Çatma Yarim
Funda Arar – Bağışla
Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
En çok indirilen yabancı şarkılar
Rema & Selena Gomez – Calm Down
Jain – Makeba
Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY
Tom Odell – Another Love
The Weeknd & Madonna – Popular
Miley Cyrus – Flowers
Billie Eilish – What Was I Made For?
Eminem – Mockingbird
The Weeknd – Starboy (feat. Daft Punk)
David Kushner - Daylight