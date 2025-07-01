Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Paetongtarn Shinawatra’yı görevden uzaklaştırdı.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da Kamboçya ile geçtiğimiz ay sınır hattında yaşanan gerginlik nedeniyle başlayan siyasi kriz sürüyor. Başkent Bangkok’ta binlerce kişinin Kamboçya’nın eski lideri Hun Sen’e boyun eğdiğini belirterek istifasını talep ettiği Başbakan Paetongtarn Shinawatra görevden uzaklaştırdı. Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Paetongtarn Shinawatra’nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi’nde yapılan oylamada Shinawatra’nın görevden uzaklaştırılması kararı 2’ye karşı 7 oyla kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı göreve getirildi

Ülkenin en genç lideri ve ikinci kadın Başbakanı olan 38 yaşındaki Shinawatra’nın savunmasını 15 gün içinde yapması gerekiyor. Shinawatra’nın görevden uzaklaştırılmasının ardından ülkeyi Başbakan Yardımcısı Suriya Jungrungruangkit yönetecek.

Shinawatra’nın görevden azledilmesi durumunda ise geçen yılın Ağustos ayından bu yana Pheu Thai partisinden başbakanlıktan alınan ikinci başbakan olacak.

Selefi görevden alınmıştı

Selefi Srettha Thavisin, bir zamanlar hapiste olan eski bir avukatı kabineye atadığı için görevden alınmıştı. Babası Tayland’ın devrik lideri Thaksin Shinawatra olan Shinawatra da günler sonra Başbakan olarak göreve gelmişti.

İki liderin sızdırılan görüşmesi gerilimi tetikledi

Geçtiğimiz ay Tayland-Kamboçya sınırında yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından kamuoyuna sızdırılan bir telefon görüşmesi, ülkedeki siyasi tansiyonu daha da artırdı. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile Kamboçya’nın eski Başbakanı Hun Sen arasında geçtiği belirtilen ve yaklaşık 17 dakika süren telefon görüşmesinde, Shinawatra’nın Kamboçya’nın eski lideri Hun Sen’e "amca" diye hitap etmesi ve Taylandlı bir ordu komutanını sert sözlerle eleştirmesi ülkede geniş yankı uyandırdı. Görüşmede Shinawatra’nın, "Bu meseleyi Tayland ordusu değil, hükümet çözecek" ifadelerini kullandığı ve sınırda yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Taylandlı bir komutanı kastederek Hun Sen’e "karşı tarafı dinlemeyin" demesi büyük tepki çekti.

Başbakan kamuoyundan özür dilemişti

Tepkilerin büyümesi üzerine geçtiğimiz hafta ordu komutanlarıyla birlikte yaptığı basın açıklamasında kamuoyundan özür dileyen Başbakan Shinawatra, söz konusu görüşmenin ailevi ilişkiler kapsamında özel bir telefon ile gerçekleştirildiği ve resmi bir temas niteliği taşımadığını savundu. Shinawatra ayrıca söz konusu telefon görüşmesinin Kamboçya tarafı tarafından basına sızdırıldığını öne sürerek, "Şimdi anlıyorum ki bu görüşme gerçek bir müzakereyle ilgili değildi. Bu, politik bir tiyatroydu" dedi.

Kamboçya’nın eski lideri ve mevcut Başbakan Hun Manet’in babası Hun Sen ise telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, kaydı yaklaşık 80 kişilik bir yetkili grubuyla paylaştığını, bu nedenle sızdırılmış olabileceğini ifade etti. 72 yaşındaki Hun Sen, daha sonra söz konusu ses kaydını kendi sosyal medya hesabından da yeniden paylaştı.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık

Tayland ile Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırının bazı bölgelerinde uzun süredir egemenlik ihtilafı yaşıyor. 2008 yılında tarihi bir tapınak çevresinde çıkan çatışmalar, iki ülke arasında uzun süreli bir gerilimin başlangıcı olmuş, bu süreçte zaman zaman benzer sınır gerginlikleri yaşanmıştı. İki ülke arasında 28 Mayıs’ta sınırda çıkan çatışmada bir Kamboçyalı askerin hayatını kaybetmesinin ardından gerilim yeniden artmıştı.