Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi, çevre dostu ve modern bir altyapı yatırımıyla daha da güçleniyor. İlçeye 50 bin kişilik nüfusa hizmet verecek kapasitede yeni bir evsel atıksu arıtma tesisi kazandırılıyor.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ile birlikte İLBANK Genel Müdürü Recep Türk’ü ziyaret ederek projenin teknik ve idari detaylarını ele aldı. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Demir, projenin ilçenin altyapısına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni tesisin 50 bin kişilik nüfusa hizmet vereceği, günlük 10 bin metreküp kapasiteye sahip olacağı, ilçedeki 10 mahalle ile sanayi bölgelerini kapsayacağı açıklandı.

Bu önemli yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Demir, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve İLBANK Genel Müdürü Recep Türk’e şükranlarını sundu.

Tavşanlı’nın gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Demir, "İlçemiz için üretmeye, hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.