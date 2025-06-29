Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig’deki 25. şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Nurcan Mola Park Cafe’de gerçekleşen kutlamaya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Başkan Yardımcısı İrfan Güleç ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Dernek yetkilileri yaptığı açıklamada "25 şampiyonluğumuz, gerçek 5 yıldızlı, kimsenin bir şey diyemeyeceği, bütün rakiplerimizi yenerek bu mutlu güne ulaştık" ifadelerini kullanarak, bu başarıda Galatasaray Kulübü’ne teşekkürlerini iletti.

Kutlamaların en dikkat çekici yanı, birçok yerde tek kupayla yapılan kutlamaların aksine Tavşanlı’da çift kupayla gerçekleştirilmesi oldu. Galatasaraylılar Derneği Genel Sekreteri Hakan Canbulat, Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda her iki kupanın da Tavşanlı’ya getirilebildiğini belirtti. Canbulat, kupaların bir gün önce Uşak’ta olduğunu ve sonrasında Tavşanlı’ya ulaştığını aktardı.

Şampiyonluk kutlamaları boyunca havai fişek gösterileri yapıldı ve taraftarlar, şampiyonluk kupalarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.