Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir bankada meydana gelen hareketli dakikalar çevredeki vatandaşları heyecanlandırdı.

Tavşanlı’da bir bankada bıçaklı şahsın banka çalışanlarının olduğu kısımda bıçağı savurduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bankadaki şahsı alarak emniyete götürdü.

Şahsın işlemlerinde çıkan problemden dolayı kendisine zarar verdiği bilgisine ulaşıldı. Yaşanan kısa süreli hareketlilik banka çalışanları ve banka müşterilerine heyecanlı dakikalar yaşattı.