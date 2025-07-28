Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Yenimahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen aşure etkinliği yoğun ilgi gördü. Hakkı Onbaşı Camii (Hakkı Efendi) önünde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar ve protokol üyeleri büyük ilgi gösterdi.

Geleneksel hale gelen etkinlikte, Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’ın yaptığı duaların ardından katılımcılara aşure ikram edildi. Yenimahalle Muhtarı Asım Şevke, etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Programa, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç’in yanı sıra siyasetten ve yerel yönetimden birçok isim de katıldı.