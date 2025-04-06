Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Ramazan Bayramı ve ara tatilin sona ermesiyle birlikte ülke genelinde başlayan dönüş yolculukları Tavşanlı Tren Garı’nda da gözle görülür bir yoğunluğa neden oldu. Tatillerini Tavşanlı ve çevresinde geçiren çok sayıda vatandaş, bugün itibarıyla memleketlerine ve öğrenim gördükleri şehirlere dönmek üzere tren garına akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren peronlarda valizleri ve çantalarıyla bekleyen yolcular, sevdikleriyle vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Aileler, bayram coşkusunu ve tatil keyfini geride bırakmanın hüznünü yaşarken, öğrenciler ise okul sıralarına dönmenin heyecanını taşıyorlardı.

Tavşanlı Tren Garı yetkilileri, dönüş yoğunluğunun sorunsuz bir şekilde yönetilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade ettiler. Yolcular, trenlerin zamanında kalkması ve konforlu bir yolculuk geçirmeleri temennisinde bulunurken, yetkililer de güvenli ve sorunsuz bir ulaşım için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.