Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir görevine başladı.

Ömer Faruk Özdemir, daha önce Mardin’in Midyat ilçesinde kaymakamlık görevini yürütüyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Tavşanlı’ya atanan Özdemir, ilçedeki yeni görevine başladı. 1985 yılında Erzurum’un Olur ilçesinde doğan Ömer Faruk Özdemir, eğitim hayatına Olur’da başladı. Liseyi Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlayan Özdemir, yükseköğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde yaptı. Kariyerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Muayene Memuru olarak başlayan Özdemir, daha sonra Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine intisap eden Özdemir, Amasya Göynücek ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İngiltere Leicester Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldıktan sonra, 2 Mart 2017’de Kaymakamlık Kursu’nu tamamladı. Ardından sırasıyla Çobanlar, Kovancılar, Yusufeli ve Eruh Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. Kaymakam Özdemir, İngilizce biliyor.

Kaymakam Özdemir, göreve başlamasının ardından ilk olarak yerel basın mensuplarını ağırladı.