Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay Beldesi Güzelyurt Mahallesi’nde (Seliköy) baharın müjdecisi Hıdırellez coşkuyla kutlandı. Doğanın uyanışını, bereketi ve umudu simgeleyen bu geleneksel etkinlik, Güzelyurt Mahallesi’nde bu yıl ikinci kez düzenlendi ve yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Şenlikte, yöresel halk oyunları ekiplerinin sunduğu birbirinden renkli gösteriler büyük beğeni topladı. Katılımcılar, davul ve zurna sesleri eşliğinde sergilenen zeybek ve halaylara eşlik ederek baharın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Programın sonunda, geleneksel Hıdırellez duaları okundu ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı etkinlik, Güzelyurt sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de yoğun ilgi gördü.