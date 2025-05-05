Emirdağ ilçesine bağlı Aydınyaka köyünde yapılan ‘Yağmur ve Şükür Duası’na 8 köyün vatandaşları, muhtarları, Emirdağ Ziraat Odası Başkanı Öztürk Köycü ve davetliler katıldı.

Dua etkinliği, Aydınyaka köyünde, Yusufağa, Ablak, Dağınık, Topdere, Kılıçlar, Umraniye, Aydınyaka ve Camili köylüleri ve muhtarları tarafından ortaklaşa düzenlendi. Aydınyaka köyünde düzenlenen yağmur duası, geleneksel kıyafetler giyen köylülerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Köylüler, dualarını Türkçe ve yöresel lehçelerde ettiler. Toprakla uğraşan çiftçiler, ‘’Yağışların zamanında gelmesi durumunda verimli bir hasat beklentisi içerisinde olacağız. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi pekiştirdi’’ dediler.

Umraniye Köyü Muhtarı Enver Temel; ‘’8 Köyün vatandaşları ve muhtarları Aydınyaka köyünde dualar ederek yağışların bol ve ürünlerin bereketli olmasını arzuladılar. Köylüler, özellikle son dönemlerde yaşanan kuraklığın etkilerini hafifletmek ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla bu duayı gerçekleştirdiler’’ dedi.