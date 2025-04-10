Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.

İlçedeki okullarda bayram coşkusu şimdiden hissedilirken, Dağçeşme İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde rengarenk görüntüler oluşturuyor. Minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde 23 Nisan gösterileri için provalara başladı. Şarkılar ve Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen provalarda, çocukların neşesi ve coşkusu gözlerden kaçmadı. Okul bahçesinde yankılanan çocuk sesleri ve dalgalanan bayraklar, bayramın coşkusunu şimdiden Tavşanlı’ya taşıyor.

Öğrencilerin büyük bir heyecanla katıldığı provalarda, çeşitli gösteri ve etkinliklerin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.