Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2024 yılı için açıklanan 2209-A ve 2209-B proje türünde en fazla kabul alan üniversiteler arasında yer almayı başardı.

Üniversite öğrencilerinin lisans eğitimleri sürecinde proje kültürü kazanmalarını ve Türkiye’nin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gelişimini amaçlayan TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 2024 yılı başvurularında BUÜ bir kez daha farkını gösterdi. BUÜ lisans öğrencileri tarafından yapılan toplam 499 proje başvurusundan 325’i destek almaya hak kazandı. Bir önceki dönemde desteklenen proje sayısına göre Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 20 içerisinde yer alan BUÜ, proje sayılarındaki artışla birlikte en iyi 10 yükseköğretim kurumu arasında kendisine yer buldu. 2209-A kategorisinde yüzde 66 desteklenme başarısı yakalayan BUÜ, 2209-B kategorisinde ise yüzde 60 başarı ile ilk 10 üniversite arasında gösterildi.

Üniversite geneline yayılan Araştırma Üniversitesi kültürü kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler, BUÜ bünyesindeki 14 farklı fakülte ve meslek yüksekokulu tarafından hazırlandı. Proje sayıları bakımından en fazla katkı 106 projeyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nden geldi. Bu fakülteyi 43 projeyle Mühendislik Fakültesi, 29 projeyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 27 projeyle Eğitim Fakültesi takip etti.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu kültürü tüm üniversiteye yaymak, herkesin bilimsel faaliyetlere katkı koymasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu anlamda hocalarımızın emeği elbette çok değerli, ancak öğrencilerimizin de böylesi proje çalışmalarında yer almasını görmek bizler için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye’nin bu alanda en çok destek alan üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Böylesine özel bir gelişmede katkısı bulunan tüm yöneticilerimizi, hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok daha iyisini yapabileceğimize de gönülden inanıyorum. Başarılarımızın katlanacak devam etmesi temennisiyle, herkese teşekkür ediyorum" dedi.