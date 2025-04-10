Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çelenk sunumu ile başladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri münasebetiyle Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen tarafından 180. kuruluş yıl dönümü anısına Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından hatıra fotoğrafları çekilindi. Aynı gün ikindi namazı öncesi polis şehitleri için Mevlid-i Şerif okunacak.