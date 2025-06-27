DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, temizlik hizmetlerinde kullanılacak iki yeni araçla belediye araç filosunu geliştirdiklerini belirtti.

Tavas ilçesi genelinde temizlik hizmetlerinde kullanılacak yeni araçları kamuoyuna tanıtan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Temizlik hizmetlerimizi daha hızlı, etkin ve modern bir şekilde sürdürebilmek amacıyla, 7+1 metreküp kapasiteli, 2025 model 2 adet çöp kamyonunu araç filomuza dahil ettik. Yeni araçlarımız hazırlanıyor. Önümüzdeki haftalarda tam donanımlı şekilde sahada olacak ve temizlik çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacak. Tavas’ımızın her köşesini daha temiz, daha yaşanabilir hale getireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.